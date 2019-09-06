Фотография «Мальвины» в общественном транспорте рассорила жителей Ростова

«Мальвина уже не та», — написал автор снимка.
И снимок, и комментарий вызвали бурную реакцию ростовчан. «На себя посмотрите, прежде чем над другими смеяться», — написала одна из горожанок. Ее поддержали многие пользователи. «Вот же, не дает некоторым людям покоя цвет волос других людей», — прокомментировал еще один житель города. «Некоторые с ума сходят, если кто-то отличается от них, цветом волос, взглядами, манерой одеваться. Почему надо обязательно высмеивать, подкалывать?» — поддержал другой. «Нормальная Мальвина. А вы хотели, чтобы она с деревянными предметами разговаривала?» — пошутил еще один пользователь.
При этом многие обвинили в неадекватности фотографа. «Автор из пещеры вылез, уже давно каждый одевается, красится, как хочет», — прокомментировал один из пользователей. «Видимо, не все в порядке, раз своя жизнь такая скучная», — поддержал другой.
Другая группа увидела в неестественном цвете волос девушки все проблемы современной молодежи. «Долой пережитки прошлого! Каждая девушка имеет право ходить с бритой наполовину, синей и зеленой головой. Как говориться, мое тело — мое дело», — с сарказмом заметил один из горожан. «Это глупо и некрасиво краситься в такие неестественные цвета, вы, девушки, это просто не замечаете, думая, что это красиво», — поддержал другой пользователь. «Не хочу видеть такой Ростов», — подвел итог третий.
Ранее жители Ростова-на-Дону раскритиковали поведение молодой женщины, которая никого не стесняясь, начала кормить ребенка грудью прямо в общественном транспорте.