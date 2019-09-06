Фотография «Мальвины» в общественном транспорте рассорила жителей Ростова

И снимок, и комментарий вызвали бурную реакцию ростовчан. «На себя посмотрите, прежде чем над другими смеяться», — написала одна из горожанок. Ее поддержали многие пользователи. «Вот же, не дает некоторым людям покоя цвет волос других людей», — прокомментировал еще один житель города. «Некоторые с ума сходят, если кто-то отличается от них, цветом волос, взглядами, манерой одеваться. Почему надо обязательно высмеивать, подкалывать?» — поддержал другой. «Нормальная Мальвина. А вы хотели, чтобы она с деревянными предметами разговаривала?» — пошутил еще один пользователь.