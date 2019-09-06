Навсегда перейти на летнее время предложил житель Ростова

«Предлагаю в Ростовской области провести референдум как в Волгоградской области и перейти на время плюс один час», — написал автор инициативы.
В защиту своего предложения ростовчанин пишет, что переход позволит перенести час светлого времени суток с утра, когда все еще спят, на вечер.
Для того, чтобы инициативу рассмотрели власти, ей необходимо набрать 500 голосов, пока проголосовали только пять человек, при этом трое высказались против перевода времени.
Ранее жительница Ростова предложила сделать разворот на проспекте Королева, чтобы избавиться от пробок.