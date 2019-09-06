Россияне начали чаще обращаться к медикам с целью профилактики

Отмечается, что со слов Скворцовой, в следующем году для лиц старше шестидесяти пяти лет будут отдельно введены дополнительные скрининги на возрастные когнитивные нарушения: нарушения памяти, на субдепрессию и депрессию, на повышенную ломкость костей, на особые виды онкологических заболеваний, чаще возникающие в пожилом возрасте.