rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россияне начали чаще обращаться к медикам с целью профилактики

6 сентября 2019, 11:52
Фото: torange.biz
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова, выступая в рамках Восточного экономического форума, заявила о том, что статистика обращения россиян к врачам в профилактических целях повысилась до тридцати четырех процентов.

Газета “Известия” пишет, что Скворцова акцентировала внимание на изменениях в текущем году порядка профилактических осмотров и диспансеризации: россияне получили возможность ежегодного прохождения профосмотра. Вместе с тем, каждый житель Москвы по достижении сорока лет может проходить диспансеризацию.

Отмечается, что со слов Скворцовой, в следующем году для лиц старше шестидесяти пяти лет будут отдельно введены дополнительные скрининги на возрастные когнитивные нарушения: нарушения памяти, на субдепрессию и депрессию, на повышенную ломкость костей, на особые виды онкологических заболеваний, чаще возникающие в пожилом возрасте.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28