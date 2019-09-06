rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане платят больше всех в ЮФО за свет на 5%

6 сентября 2019, 18:49
Фото: rosenergoatom.ru
Жители Ростовской области платят за электроэнергию на 5% больше, чем в среднем в других субъектах Южного Федерального округа, заявил RostovGazeta глава ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи.

Как заявил эксперт, по данным за первое полугодие 2019 года цены на электрическую энергию по Южному федеральному округу для прочих потребителей, к которым относятся промышленные потребители, средний и малый бизнес, бюджетные организации, составляют в среднем 6,36 руб./кВт*ч с НДС и являются самыми высокими среди субъектов Российской Федерации.

«При этом цены для населения в ЮФО (3,53 руб./кВт*ч с НДС) сравнимы со средними по первой ценовой зоне оптового рынка, включающей в себя всю европейскую часть России и Урал. По сравнению с Южным федеральным округом дороже стоит электроэнергия для населения в Центральном (4,08 руб./кВт*ч с НДС) и Северо-Западном (3,60 руб./кВт*ч с НДС) федеральных округах», — сказал Хуруджи.

Эксперт в области энергетики добавил, в южной зоне Российской Федерации имеет место дефицит генерирующих мощностей, а также наличие объектов вынужденной генерации, что значительно влияет на цену электроэнергии на оптовом рынке.

«По Южному федеральному округу за первое полугодие 2019 года средняя оптовая цена электроэнергии является самой высокой по сравнению с другими округами РФ. В части регулирования цен на услуги по передаче и сбыту электроэнергии полномочия закреплены за субъектом Российской федерации», — отмечает Хуруджи.

Подробнее о том, почему в Ростовской области каждый год повышается цена за электроэнергию и что такое соцнормы, читайте в материале: Энергообеспеченный Ростов: почему мы платим за свет на 5% больше всех в ЮФО

Материалы по теме
«Россети» сократили количество массовых отключений электроэнергии в 2 раза«Азовский морской порт» оштрафовали из-за отключения электроэнергииЭнергообеспеченный Ростов: почему мы платим за свет на 5% больше всех в ЮФО
#Новости#Эксклюзив#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Вандалы разнесли остановку и банкомат в Ростове-на-Дону
Вчера, 13:28