Ростовчане платят больше всех в ЮФО за свет на 5%

«При этом цены для населения в ЮФО (3,53 руб./кВт*ч с НДС) сравнимы со средними по первой ценовой зоне оптового рынка, включающей в себя всю европейскую часть России и Урал. По сравнению с Южным федеральным округом дороже стоит электроэнергия для населения в Центральном (4,08 руб./кВт*ч с НДС) и Северо-Западном (3,60 руб./кВт*ч с НДС) федеральных округах», — сказал Хуруджи.