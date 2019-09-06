Ростовчане платят больше всех в ЮФО за свет на 5%

Как заявил эксперт, по данным за первое полугодие 2019 года цены на электрическую энергию по Южному федеральному округу для прочих потребителей, к которым относятся промышленные потребители, средний и малый бизнес, бюджетные организации, составляют в среднем 6,36 руб./кВт*ч с НДС и являются самыми высокими среди субъектов Российской Федерации.
«При этом цены для населения в ЮФО (3,53 руб./кВт*ч с НДС) сравнимы со средними по первой ценовой зоне оптового рынка, включающей в себя всю европейскую часть России и Урал. По сравнению с Южным федеральным округом дороже стоит электроэнергия для населения в Центральном (4,08 руб./кВт*ч с НДС) и Северо-Западном (3,60 руб./кВт*ч с НДС) федеральных округах», — сказал Хуруджи.
Эксперт в области энергетики добавил, в южной зоне Российской Федерации имеет место дефицит генерирующих мощностей, а также наличие объектов вынужденной генерации, что значительно влияет на цену электроэнергии на оптовом рынке.
«По Южному федеральному округу за первое полугодие 2019 года средняя оптовая цена электроэнергии является самой высокой по сравнению с другими округами РФ. В части регулирования цен на услуги по передаче и сбыту электроэнергии полномочия закреплены за субъектом Российской федерации», — отмечает Хуруджи.
Подробнее о том, почему в Ростовской области каждый год повышается цена за электроэнергию и что такое соцнормы, читайте в материале: Энергообеспеченный Ростов: почему мы платим за свет на 5% больше всех в ЮФО