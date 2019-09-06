В Омске квадрокоптер врезался в здание администрации

Так, пишет газета “Известия”, летом дрон DJI Mavic Pro, которым управлял житель Санкт-Петербурга, в ходе съемки панорамы города врезался в административное здание. Согласно имеющейся информации, в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации, а также иных сопутствующих законодательных актов, беспилотник был использован без плана полета, а также без необходимых разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления.