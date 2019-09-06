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В Омске квадрокоптер врезался в здание администрации

6 сентября 2019, 11:40
Фото: pxhere.com
В Омске сотрудники правоохранительных органов оштрафовали туриста за неправомерное использование квадрокоптера.

Так, пишет газета “Известия”, летом дрон DJI Mavic Pro, которым управлял житель Санкт-Петербурга, в ходе съемки панорамы города врезался в административное здание. Согласно имеющейся информации, в нарушение требований Воздушного кодекса Российской Федерации, а также иных сопутствующих законодательных актов, беспилотник был использован без плана полета, а также без необходимых разрешений органов регулирования воздушного движения и местного самоуправления.

Отмечается, что нарушитель был привлечен к административной ответственности: ему был назначен штраф в размере трех тысяч рублей.

#Новости#Происшествия
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