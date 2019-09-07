Долги за тепло взыскали через суд с храма в Ростове

Истцом выступила компания «Ростовские Тепловые Сети». Она потребовала взыскать долг с религиозной организации Православный приход храма Святой великомученицы Екатерины города Ростова.
Все требования были удовлетворены. Ответчику придется выплатить почти 44 тысячи рублей долга по договору теплоснабжения. Также суд взыскал пени на сумму 1,3 тысячи рублей.
Отмечается, что решение суда подлежит немедленному исполнению.
Ранее в Азовском районе другая религиозная организация подала иск к районной администрации, чтобы получить право на храм.