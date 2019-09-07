Свалки в городах Ростовской области рекультивируют за 5,9 млрд руб

Posted 7 сентября 2019, 10:36
Published 7 сентября 2019, 10:36
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
В планах рекультивация свалок в Ростове, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Красном Сулине и Цимлянске. Работы проведут в рамках регионального проекта «Чистая страна» до 2024 года.
В ходе рекультивации восстановят более 89 гектаров земли, подвергавшейся негативному воздействию от накопления отходов. В результате у более чем 600 тысяч жителей области улучшится качество жизни.
В настоящее время по всем подлежащим рекультивации объектам подготовили технические проекты и получили положительное заключение проверки сметы.