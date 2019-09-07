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Posted 7 сентября 2019, 10:36

Published 7 сентября 2019, 10:36

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Свалки в городах Ростовской области рекультивируют за 5,9 млрд руб

7 сентября 2019, 10:36
В 5,9 миллиарда рублей обойдется Ростовской области рекультивация свалок в черте городов, сообщило региональное правительство.

В планах рекультивация свалок в Ростове, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске, Таганроге, Красном Сулине и Цимлянске. Работы проведут в рамках регионального проекта «Чистая страна» до 2024 года.

В ходе рекультивации восстановят более 89 гектаров земли, подвергавшейся негативному воздействию от накопления отходов. В результате у более чем 600 тысяч жителей области улучшится качество жизни.

В настоящее время по всем подлежащим рекультивации объектам подготовили технические проекты и получили положительное заключение проверки сметы.

Напомним, более 18 миллионов рублей потратят на проект рекультивации свалки в Новочеркасске.

#Общество#Новости
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