«Водоканал Ростова-на-Дону» пытается засудить несколько детских садов и школу

Компания обратилась с исками к детским садам 33, 66, 2 и 24, а также школе № 106. Все они находятся в Ростове-на-Дону
Самый крупный иск оказался для детсада № 33, с которого «Водоканал Ростова-на-Дону» хочет взыскать почти 200 тысяч рублей. На данный момент заявления еще не приняты к производству, подробности в документах не разглашаются.
Кроме того, аналогичные заявления были переданы к ТСЖ «Мильчакова, 3» и «Матадор».
Ранее Арбитражный суд Ростовской области взыскал задолженность за теплоснабжение с храма, который располагается в Ростове-на-Дону.