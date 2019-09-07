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«Водоканал Ростова-на-Дону» пытается засудить несколько детских садов и школу

7 сентября 2019, 09:55
Фото: https://pixabay.com
Компания «Водоканал Ростова-на-Дону» передала иски сразу в нескольким детским садам с требованием взыскать деньги, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

Компания обратилась с исками к детским садам 33, 66, 2 и 24, а также школе № 106. Все они находятся в Ростове-на-Дону

Самый крупный иск оказался для детсада № 33, с которого «Водоканал Ростова-на-Дону» хочет взыскать почти 200 тысяч рублей. На данный момент заявления еще не приняты к производству, подробности в документах не разглашаются.

Кроме того, аналогичные заявления были переданы к ТСЖ «Мильчакова, 3» и «Матадор».

Ранее Арбитражный суд Ростовской области взыскал задолженность за теплоснабжение с храма, который располагается в Ростове-на-Дону.

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