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Чрезвычайная пожароопасность ожидается на следующей неделе в Ростове

8 сентября 2019, 08:39
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области в начале следующей неделе будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность, проинформировали в региональном УМЧС.

Пожароопасность пятого класса сохранится в большинстве районов региона. В том числе это касается Ростова-на-Дону.

Местным жителям напомнили о введенном противопожарном режиме. Размеры штрафов за нарушения увеличили в несколько раз.

В этот период нельзя разводить костры в лесах и на полях. В чрезвычайных ситуациях следует обращаться по телефону 112.

Ранее в Константиновске произошло крупное возгорание на территории конюшни территории Детской конно-спортивной школы, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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