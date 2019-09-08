Чрезвычайная пожароопасность ожидается на следующей неделе в Ростове

Пожароопасность пятого класса сохранится в большинстве районов региона. В том числе это касается Ростова-на-Дону.
Местным жителям напомнили о введенном противопожарном режиме. Размеры штрафов за нарушения увеличили в несколько раз.
В этот период нельзя разводить костры в лесах и на полях. В чрезвычайных ситуациях следует обращаться по телефону 112.
Ранее в Константиновске произошло крупное возгорание на территории конюшни территории Детской конно-спортивной школы, площадь возгорания составила 200 квадратных метров.