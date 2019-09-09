«Автодор» хочет забрать земли у нескольких донских компаний

Всего «Автодор» подал заявления к нескольким предприятиям с одним требованием. Истец просит принудительно изъять земельные участки для государственных нужд.
Так, с «Автодором» в том числе судятся «Аксайская птицефабрика», «Отечество», «Батайское». Суд принял все иски к производству, но решения по ним принято не было.
Добавим, что «Батайское» входит в структуру «Агроком» Ивана Саввиди. Земельные участки нужны для строительства дороги в обход Аксая.
Ранее департамент транспорта Ростова-на-Дону обратился в суд, чтобы взыскать крупную сумму со строительной компании.