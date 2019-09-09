rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Автодор» хочет забрать земли у нескольких донских компаний

9 сентября 2019, 10:43
Фото: Медиахолдинг1Mi
Компания «Автодор» передала в суд несколько исков с компаниям из Ростовской области с требованием изъять земельные участки, сообщается Арбитражный суд Ростовской области.

Всего «Автодор» подал заявления к нескольким предприятиям с одним требованием. Истец просит принудительно изъять земельные участки для государственных нужд.

Так, с «Автодором» в том числе судятся «Аксайская птицефабрика», «Отечество», «Батайское». Суд принял все иски к производству, но решения по ним принято не было.

Добавим, что «Батайское» входит в структуру «Агроком» Ивана Саввиди. Земельные участки нужны для строительства дороги в обход Аксая.

Ранее департамент транспорта Ростова-на-Дону обратился в суд, чтобы взыскать крупную сумму со строительной компании.

Материалы по теме
Более 17 млн руб долгов взыскали с «Донинвестстроя»Департамент транспорта Ростова хочет взыскать 500 тыс руб со строительной компанииДолги за тепло взыскали через суд с храма в Ростове
#Новости#Илья Ульянов#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00