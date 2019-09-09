Дело завели на ростовчанина, скрывшего разрешение проживания на Украине

Житель Аксайского нарушил закон, не передав в органы миграционного контроля информацию о наличии вида на жительство. Такое разрешение у него было с 2013 года, уведомление он должен был отправить в течение 90 дней с момент вступления в силу федерального закона.
Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. После этого завели уголовное дело, его передали в Аксайский районный суд.
«Максимальное наказание составляет штраф. Однако наличие судимости может создать проблемы при устройстве на работу», — рассказал собеседник.
Он добавил, что в данный момент проводится работы по выявлению других россиян, которые являются резидентами других стран и скрывают это.