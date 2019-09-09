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Дело завели на ростовчанина, скрывшего разрешение проживания на Украине

9 сентября 2019, 09:45
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении местного жителя, который скрыл наличие разрешения на проживание на Украине, сообщил RostovGazeta источник в правоохранительных органах.

Житель Аксайского нарушил закон, не передав в органы миграционного контроля информацию о наличии вида на жительство. Такое разрешение у него было с 2013 года, уведомление он должен был отправить в течение 90 дней с момент вступления в силу федерального закона.

Преступление выявили сотрудники регионального УФСБ. После этого завели уголовное дело, его передали в Аксайский районный суд.

«Максимальное наказание составляет штраф. Однако наличие судимости может создать проблемы при устройстве на работу», — рассказал собеседник.

Он добавил, что в данный момент проводится работы по выявлению других россиян, которые являются резидентами других стран и скрывают это.

Ранее в регионе во время рейдов поймали нелегальных мигрантов.

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#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
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