Проект аквапарка на острове Русском получил защиту ВСК

Согласно подписанному документу Страховой дом ВСК предоставит индивидуальные условия по комплексному страхованию инвестиционного проекта на этапах Строительства, а также программы страхования посетителей после запуска аквапарка на острове Русский.
Кроме того, подписанное Соглашение предусматривает взаимную консультационную, информационную и экспертную поддержку.
В настоящее время на территории Приморского края и соседних субъектов аналогичных проектов нет. При его строительстве и в обслуживании будут применены передовые технологии. Этот проект даст дополнительную возможность резидентам свободного порта Владивосток вести предпринимательскую деятельность, а общее состояние рынка развлечений и услуг в регионе выйдет на новый конкурентный уровень.
— Сегодня было подписано соглашение с компанией «Истерн Аква Парадайз». Аквапарк будет построен на Русском острове и будет находиться под защитой Страхового Дома ВСК. Это дополнительный импульс для развития экономики региона, новые рабочие места и мы готовы обеспечить финансовую защиту проекта, как одного из ключевых в регионе, — отметила директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК Татьяна Бугайченко.
Санаторно-курортная зона в столице Приморья разработана с учетом опыта разнообразных аквапарков со всего мира и учитывает потребности населения Дальнего Востока, анализ которого проводила гонконгская компания.
— Проект имеет как социальную значимость, так и туристическую. Он проработан с участием международных компаний, перед которыми ставилась задача повысить туристическую привлекательность региона и создать комфортные условия для отдыха населения на Дальнем Востоке. Проект всесторонне продуман и учитывает реальное количество потенциальных посетителей. Площадь аквапарка составит порядка 7,5 тысяч кв. метров, — рассказал генеральный директор «Истерн Аква Парадайз» проекта аквапарка на острове Русском Дмитрий Боярко.
Проект аквапарка на острове Русский — один из трех проектов в сфере строительства гостиничного фонда в регионе. «ИстернАкваПарадайз» планирует возвести в санаторно-курортной зоне 15-этажный апарт-отель и предлагать гостям Владивостока не стандартный набор вариантов для проживания, а полностью подходящие для жизни квартиры.