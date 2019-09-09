Проект аквапарка на острове Русском получил защиту ВСК

— Сегодня было подписано соглашение с компанией «Истерн Аква Парадайз». Аквапарк будет построен на Русском острове и будет находиться под защитой Страхового Дома ВСК. Это дополнительный импульс для развития экономики региона, новые рабочие места и мы готовы обеспечить финансовую защиту проекта, как одного из ключевых в регионе, — отметила директор Дальневосточного филиала Страхового Дома ВСК Татьяна Бугайченко.