«Росконтроль» обнаружил мышьяк в консервированной сайре

Газета “Известия” пишет, что в общем специалистами была проверена продукция пяти наименований: «5 морей», «Доброфлот», ARO, «Море внутри» и «Дальморепродукт». Первое место в рейтинге заняла сайра «Доброфлот», в которой, помимо соответствия всем стандартам, оказалось преимущественного количество самого продукта. Затем следуют «5 морей», «Дальморепродукт» и «Море внутри». В конце списка продукция марки ARO, в которой эксперты заметили легкий привкус горечи.