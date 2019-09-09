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«Росконтроль» обнаружил мышьяк в консервированной сайре

9 сентября 2019, 11:14
Фото: pixabay.com
Эксперты «Росконтроля» опубликовали результаты проверки консервированной сайры, которая продается в российских магазинах.

Газета “Известия” пишет, что в общем специалистами была проверена продукция пяти наименований: «5 морей», «Доброфлот», ARO, «Море внутри» и «Дальморепродукт». Первое место в рейтинге заняла сайра «Доброфлот», в которой, помимо соответствия всем стандартам, оказалось преимущественного количество самого продукта. Затем следуют «5 морей», «Дальморепродукт» и «Море внутри». В конце списка продукция марки ARO, в которой эксперты заметили легкий привкус горечи.

Отмечается, что в этих консервах нашли повышенное, однако допустимое, содержание мышьяка.

#Новости#Происшествия
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