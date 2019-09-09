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Самую красивую девушку Ростова выберут в день города

9 сентября 2019, 12:50
Фото: vk.com/rostovbeautyforever
В Ростове-на-Дону в рамках празднования дня города состоится конкурс «Форум красоты 2019», сообщили организаторы.

В финальном шоу участницы поборются за звания «Ростовская красавица», «Мисс Ростов», «Донская красавица» и «Красавица Юга России». Для победительницы конкурса «Ростовская красавица» подготовили эксклюзивную корону ручной работы.

Отмечается, что девушка, которая станет «Мисс Ростов», сможет поучаствовать в конкурсе «Мисс Россия». Он состоится в Москве.

Одна из девушек станет обладательницей титульной ленты «Мисс Гламур 2019». Кроме того, в этот день будет известен победитель в номинации «Мистер Россия — Вселенная 2019».

Мероприятие состоится 13 сентября в 19.00 мск в «Зеленом театре». Посетители смогут выиграть путевку в Сочи на двоих.

Ранее ростовчанка Лопырева рассказала, что чуть не осталась голой при получении короны «Мисс Россия».

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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