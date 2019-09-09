Самую красивую девушку Ростова выберут в день города

В финальном шоу участницы поборются за звания «Ростовская красавица», «Мисс Ростов», «Донская красавица» и «Красавица Юга России». Для победительницы конкурса «Ростовская красавица» подготовили эксклюзивную корону ручной работы.
Отмечается, что девушка, которая станет «Мисс Ростов», сможет поучаствовать в конкурсе «Мисс Россия». Он состоится в Москве.
Одна из девушек станет обладательницей титульной ленты «Мисс Гламур 2019». Кроме того, в этот день будет известен победитель в номинации «Мистер Россия — Вселенная 2019».
Мероприятие состоится 13 сентября в 19.00 мск в «Зеленом театре». Посетители смогут выиграть путевку в Сочи на двоих.
Ранее ростовчанка Лопырева рассказала, что чуть не осталась голой при получении короны «Мисс Россия».