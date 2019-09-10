Акция по набору будущих пограничников стартовала в Ростове

Все учебные заведения оснащены современным оборудованием, необходимым для подготовки высококвалифицированных специалистов. Во время учебы курсанты находятся на полном гособеспечении и получают денежные выплаты. За время учебы обучающиеся имеют право на два отпуска в год, один из них с бесплатным проездом в обе стороны.