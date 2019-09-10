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Posted 10 сентября 2019, 09:15

Published 10 сентября 2019, 09:15

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Акция по набору будущих пограничников стартовала в Ростове

10 сентября 2019, 09:15
Акция по приему заявлений для поступления в образовательные организации пограничного профиля стартовала в Ростове-на-Дону, сообщила пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Кандидатов набирают для поступления в профильные учебные заведения высшего и среднего профобразования, а также на службу в пограничные органы. Обучение будет проходить в Москве, Голицыно, Калининграде, Кургане, Нижнем Новгороде, Анапе, Ставрополе и Оболенске Московской области.

Все учебные заведения оснащены современным оборудованием, необходимым для подготовки высококвалифицированных специалистов. Во время учебы курсанты находятся на полном гособеспечении и получают денежные выплаты. За время учебы обучающиеся имеют право на два отпуска в год, один из них с бесплатным проездом в обе стороны.

На обучение приглашают юношей 16 до 22 лет включительно, отслужившие службу по призыву до 24 лет с образованием не ниже среднего. Для записи всех желающих приглашают в отдел кадров регионального Пограничного управления ФСБ России на Сиверса, 20 в Ростове.

Ранее в Ростовской области прошла акция по набору желающих на военную службу по контракту в войсках ЮВО .

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