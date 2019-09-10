Атлета из Таганрога признали самым сильным мужчиной в Ростовской области

В турнире приняли участие сильнейшие атлеты Ассоциации российских силачей Южного федерального округа в весовой категории от 120 до 140 килограммов. В рамках состязаний спортсмены поднимали бревна на вытянутых руках, проходили эстафету с переносом мешков с песком, выполняли упражнение «богатырское коромысло», а также перебрасывали бетонный шар весом 160 килограммов через планку высотой 1,2 метра на количество повторений за минуту.