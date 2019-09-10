Атлета из Таганрога признали самым сильным мужчиной в Ростовской области

Posted 10 сентября 2019, 15:11
Published 10 сентября 2019, 15:11
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
В турнире приняли участие сильнейшие атлеты Ассоциации российских силачей Южного федерального округа в весовой категории от 120 до 140 килограммов. В рамках состязаний спортсмены поднимали бревна на вытянутых руках, проходили эстафету с переносом мешков с песком, выполняли упражнение «богатырское коромысло», а также перебрасывали бетонный шар весом 160 килограммов через планку высотой 1,2 метра на количество повторений за минуту.
По итогам всех состязаний самым сильным жителем Ростовской области оказался таганрожец Александр Орлов. Второе место занял спортсмен Сергей Романчук, третье — Александр Стуковин.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области принято распоряжение о выплате премий за высокие результаты спортсменам — членам спортивных сборных команд России по олимпийским и параолимпийским видам спорта, а также их тренерам.