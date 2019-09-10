Автопробег коммунальной техники «Чистая страна» пройдет в Ростове в выходные

В субботу гимназии № 11 проведут открытый урок для школьников, в рамках которого генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина расскажет о правильном обращении с отходами. Ученики смогут сфотографироваться в специально оформленной фотозоне и получить подарки от регоператора: ручки, блокноты и настольные игры. Кроме того, представители ассоциации «Чистая страна» вручат школьникам книги и установят в школе контейнеры для сбора мусора.