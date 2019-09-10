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Автопробег коммунальной техники «Чистая страна» пройдет в Ростове в выходные

10 сентября 2019, 12:50
Фото: ГК «Чистый город»
В Ростове-на-Дону 14 и 15 сентября пройдет первый всероссийский автопробег коммунальной техники, сообщила пресс-служба ГК «Чистый город».

В субботу гимназии № 11 проведут открытый урок для школьников, в рамках которого генеральный директор ГК «Чистый город» Элла Кузьмина расскажет о правильном обращении с отходами. Ученики смогут сфотографироваться в специально оформленной фотозоне и получить подарки от регоператора: ручки, блокноты и настольные игры. Кроме того, представители ассоциации «Чистая страна» вручат школьникам книги и установят в школе контейнеры для сбора мусора.

В воскресенье праздник продолжится в парке культуры и отдыха на Левобережной. В полдень начнется выставка коммунальной техники, в 13.00 мск откроется экоярмарка, на которой можно будет купить косметику и экологически чистые товары. Кроме того, все желающие смогут сфотографироваться с ежиком-Веником.

В 15.00 мск начнется регистрация на плоггинг-забег, участники которого будут собирать мусор. Победитель получит ценные подарки от «Чистого города» и партнеров.

Закончится праздник выступлением выступят местных коллективов и приглашенного известного музыканта и блогера Кирилла Нечаева. Начало культурной части в 18.00 мск.

Ранее в Ростове-на-Дону прошел рейд управления экоконтроля ГК «Чистый город» совместно с журналистами федерального телеканала «Россия 24».

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