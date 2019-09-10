Движение перекроют на Пушкинской и Стачки в Ростове

Ранее житель Ростова-на-Дону предложил отменить штрафы за движение машин по выделенным полосам в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время. До этого ростовчане просили увеличить количество автобусов большой вместимости на маршрутах 60 и 60А.