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Движение перекроют на Пушкинской и Стачки в Ростове

10 сентября 2019, 08:02
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону на двух улицах в сентябре ограничат проезд из-за технических работ, сообщили в городской администрации.

С 11 сентября по 11 октября ограничения будут действовать на проспекте Ворошиловский от улицы Пушкинская до Максима Горького. Проезд закроют по правой полосе движения.

В это время пройдут работы по реконструкции водопроводной линии. До 29 сентября запретили проезд по правой полосе в восточном направлении по проспекту Стачки, 203. Это связано с работами по строительству сетей газоснабжения.

Ранее житель Ростова-на-Дону предложил отменить штрафы за движение машин по выделенным полосам в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время. До этого ростовчане просили увеличить количество автобусов большой вместимости на маршрутах 60 и 60А.

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#Новости#Илья Ульянов#Общество
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