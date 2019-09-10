Движение перекроют на Пушкинской и Стачки в Ростове

С 11 сентября по 11 октября ограничения будут действовать на проспекте Ворошиловский от улицы Пушкинская до Максима Горького. Проезд закроют по правой полосе движения.
В это время пройдут работы по реконструкции водопроводной линии. До 29 сентября запретили проезд по правой полосе в восточном направлении по проспекту Стачки, 203. Это связано с работами по строительству сетей газоснабжения.
Ранее житель Ростова-на-Дону предложил отменить штрафы за движение машин по выделенным полосам в выходные и праздничные дни, а также в нерабочее время. До этого ростовчане просили увеличить количество автобусов большой вместимости на маршрутах 60 и 60А.