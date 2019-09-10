К юбилею Ростова Большая Садовая станет пешеходной

«Ограничения будут действовать с 5:00 до 23:00 14 сентября. Также будет ограничен Театральный проспект от улицы Социалистической до улицы Максима Горького и улица Левобережная – вдоль парка Левобережный», - рассказал Тамразян.
Ограничения будут введены и на других участках. Так, улица Береговая от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска будет перекрыта почти три дня – с 19:00 пятницы 13 сентября, до 9:00 воскресенья 15 сентября. Напомним, что в День города набережная станет центром празднования.
С 21:00 13 сентября по 6:00 15 сентября ограничат движение в районе Театральной площади, где в субботу, 14 сентября, состоится главный концерт со звездами российской эстрады. Также из-за салюта в День города с 22:00 по 22:15 будет ограничено движение вблизи Театральной площади по улице Закруткина и улице Верхненольной.