К юбилею Ростова Большая Садовая станет пешеходной

Ограничения будут введены и на других участках. Так, улица Береговая от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска будет перекрыта почти три дня – с 19:00 пятницы 13 сентября, до 9:00 воскресенья 15 сентября. Напомним, что в День города набережная станет центром празднования.