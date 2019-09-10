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К юбилею Ростова Большая Садовая станет пешеходной

10 сентября 2019, 19:29
Фото: rostov-gorod.ru
В День города центральная улица Ростова станет пешеходной – движение транспорта по Большой Садовой перекроют от проспекта Ворошиловского до Театрального проспекта, сообщил во время пресс-конференции начальник отдела организации дорожного движения департамента автодорог донской столицы Нарек Тамразян.

«Ограничения будут действовать с 5:00 до 23:00 14 сентября. Также будет ограничен Театральный проспект от улицы Социалистической до улицы Максима Горького и улица Левобережная – вдоль парка Левобережный», - рассказал Тамразян.

Ограничения будут введены и на других участках. Так, улица Береговая от проспекта Буденновского до Богатяновского спуска будет перекрыта почти три дня – с 19:00 пятницы 13 сентября, до 9:00 воскресенья 15 сентября. Напомним, что в День города набережная станет центром празднования.

С 21:00 13 сентября по 6:00 15 сентября ограничат движение в районе Театральной площади, где в субботу, 14 сентября, состоится главный концерт со звездами российской эстрады. Также из-за салюта в День города с 22:00 по 22:15 будет ограничено движение вблизи Театральной площади по улице Закруткина и улице Верхненольной.

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