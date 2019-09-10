Китайский хор и европейские виртуозы: как ростовчане встретят День города

В Ростове проводили большие концерты, устанавливали декоративную подсветку и украшения, открывали школы и детсады.
Что именно ждет ростовчан 14 сентября, когда будет отмечаться День города, рассказала заместитель главы администрации Ростова по социальным вопросам Елена Кожухова.
— Давайте сначала поговорим о концертах. Известно, что в День города будут выступать артисты из городов-побратимов. Кто именно?
— В концертной программе подтвердили свое участие ансамбль «Забава» города Краснодон, «Старс» Донецка, ансамбль авторской песни «Любо» Луганска, китайский женский хор города Яньтай (Китай), хореографический коллектив города Каяни (Финляндия), а также творческие коллективы городов Дортмунд и Гера из Германии.
Концерт пройдет 14 сентября в Зеленом театре парка имени Октябрьской революции, его начало запланировано на 17 часов.
— В рамках праздника пройдет фестиваль «Ростовский джаз приглашает». Какие зарубежные исполнители приглашены в этом году?
— Будут представлены концертные программы с участием виртуозов из Израиля, Германии, Италии, Нидерландов, США. Кроме этого, на сцене выступят не менее знаменитые исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. В частности New Centropezn Jazz Quartet и Роберт Анчиполовский (Кларнет /Израиль), Квартет Антисии Мачневой (Ростов-На-Дону/Италия/Нидерланды) & Эльдар Цаликов (Саксофон /Германия) и другие музыканты. Специальным гостем события станет дирижер, композитор и аранжировщик из США Keller Coker.
Джазовый фестиваль пройдет с 13 по 15 сентября в конгресс-холле Донского государственного технического университета.
— Что будет проходить на набережной Дона?
— Набережная станет основным местом празднования, там будет работать десять площадок. Перед зрителями предстанет история города — от дней зарождения южной столицы до современности. В каждой зоне запланированы театрализованные представления, интерактивные площадки, мастер-классы и концерты.
Выставку цветочных композиций районов Ростова-на-Дону планируется разместить вдоль аллеи набережной.
Кроме этого, на набережной пройдет городской праздник молодых семей. Заключительным действием праздника станет гала-концерт и вечерняя шоу-программа.
— Каждый День города в городских парках Ростова проходят концерты, викторины и выставки. Известно, что этот праздник не станет исключением. А что насчет нового парка, Левобережного? Что будет проходить там?
— В парке «Левобережном» в течение всего дня будет организован большой спортивный фестиваль, в программе которого:
— парад спортивных федераций от стадиона «Ростов Арена» через парк и флешмоб у сцены. Спортсмены выстроятся в число «270» и слово «Ростов»;
— интерактивная презентация спортивных школ Ростова-на-Дону, воспитанники школ выступят с показательными выступлениями;
— проведение соревнований и мастер-классов;
— прием нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди всех желающих;
— открытый турнир города Ростова-на-Дону по пляжному бодибилдингу «Аполлон Дона» и «Прима Дона»;
— шоу-программа с участием известных молодежных творческих групп и исполнителей.
Рестораны и бары, расположенные на территории парка «Левобережный», представят посетителям эксклюзивное меню из нескольких блюд, которые будут созданы специально для фестиваля.
Вечером с 18 до 19 часов пройдет «Парусная регата» среди детских и юношеских спортивных школ и парад парусных судов.
— Какие перспективы у этого парка?
— Там открыты центральный городской пляж и комплекс для пляжных видов спорта, что позволило в июне этого года там провести фестиваль по пляжному волейболу «Комус Fest» международного уровня.
Кроме этого, на сцене парка проводили концерты в честь Дня России, Дня молодежи и несколько фестивалей: реки Дон, барабанщиков, камерных оркестров, реп исполнителей и урбан культур.
В этом году в Левобережном появился пункт проката велосипедов, начата установка «перевернутого дома», высажены деревья и цветы.
Рассматривается возможность в 2020–2021 годах создать здесь ледовый каток, уличный кинотеатр, организовать пункты проката спортивного и пляжного инвентаря, разместить «скейт-парк» для занятий молодежными видами спорта, веревочного парка и скалодрома.
— И в завершении расскажите, пожалуйста, с какими достижениями в области социальной сферы Ростов встречает свое 270-летие.
— Если сравнивать с городами-миллионниками (исключая Москву и Санкт-Петербург), то Ростов занимает:
— 1 место по доле детей первой и второй группы здоровья в общей численности учеников школ (87,51% — за 2018 год);
— 2 место по величине расходов городского бюджета на общее образование в расчете на одного ученика (60,6 тыс. рублей — за 2018 год);
— 2 место по доле населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (44,8% — за 2018 год);
Ростовские школы вошли в рейтинг лучших школ России («Классический лицей № 1»), в число «опорных» школ Российской академии наук («Школа № 60», «Лицей № 27» и «Гимназия № 45»), в ТОП-20 лучших школ ЮФО (восемь учреждений).
В июле этого года Ростов стал победителем конкурса на получение субсидии из федерального бюджета, планируется реализация шести технологичных программ. С 2020 года в детских объединениях Центра «IT-куб» будут обучаться свыше 400 школьников, более 1500 станут участниками олимпиад, фестивалей и конкурсов в области цифровой грамотности.