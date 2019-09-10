Китайский хор и европейские виртуозы: как ростовчане встретят День города

— Будут представлены концертные программы с участием виртуозов из Израиля, Германии, Италии, Нидерландов, США. Кроме этого, на сцене выступят не менее знаменитые исполнители из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова. В частности New Centropezn Jazz Quartet и Роберт Анчиполовский (Кларнет /Израиль), Квартет Антисии Мачневой (Ростов-На-Дону/Италия/Нидерланды) & Эльдар Цаликов (Саксофон /Германия) и другие музыканты. Специальным гостем события станет дирижер, композитор и аранжировщик из США Keller Coker.