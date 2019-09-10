«Наркоману» во время рейда продали лекарства без рецепта в Ростове

Председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина вместе с общественниками провела сегодня рейд по аптекам по выявлению фактов безрецептурной продажи кодеиносодержащих препаратов и других лекарственных средств, обладающих психоактивным действием.
В первой же аптеке на Буденновском проспекте, куда зашёл мужчина, участвующий в закупке, фармацевт продала наркосодержащие таблетки.
«Контрольную закупку» удалось снять на скрытую камеру.В своё оправдание фармацевт ничего не прокомментировала, от беседы с журналистами сотрудники аптеки отказались.В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции.