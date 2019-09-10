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«Наркоману» во время рейда продали лекарства без рецепта в Ростове

10 сентября 2019, 13:17
Фото: МВД России по Ростовской области
В Ростове-на-Дону во время рейда в одной из аптек в центре города «закупщику» продали наркосодержащие лекарства без рецепта, сообщает журналист RostovGazeta с места событий.

Председатель комитета по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина вместе с общественниками провела сегодня рейд по аптекам по выявлению фактов безрецептурной продажи кодеиносодержащих препаратов и других лекарственных средств, обладающих психоактивным действием.

В первой же аптеке на Буденновском проспекте, куда зашёл мужчина, участвующий в закупке, фармацевт продала наркосодержащие таблетки.

«Контрольную закупку» удалось снять на скрытую камеру.В своё оправдание фармацевт ничего не прокомментировала, от беседы с журналистами сотрудники аптеки отказались.В настоящий момент на месте работают сотрудники полиции.

#Новости#Эксклюзив#Общество
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