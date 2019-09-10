Стоимость авиабилетов в России выросла на 24%

Posted 10 сентября 2019, 14:58
Published 10 сентября 2019, 14:58
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
По сравнению с минувшим годом в расчете на 1 тысячу километров пути цены выросли на 18,3%. По информации представителя Росстата, рост стоимости происходит в августе, однако к концу года цены падают. Такая динамика связана с сезоном отпусков.
«По результатам всего 2019 года стоимость билетов не должна увеличиться более чем на на 9-10%», — пишет издание.
По некоторым данным, увеличение стоимости может быть связано с ростом издержек авиаперевозчиков. Кроме того, в минувшем году подорожало авиационное топливо, но цены некоторое время искусственно сдерживали.