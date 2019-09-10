rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 сентября 2019, 14:58

Published 10 сентября 2019, 14:58

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Стоимость авиабилетов в России выросла на 24%

10 сентября 2019, 14:58
В России с начала года стоимость авиабилетов увеличилась на 24,1%, это самый большой рост за последние 10 лет, сообщает издание «Новые известия».

По сравнению с минувшим годом в расчете на 1 тысячу километров пути цены выросли на 18,3%. По информации представителя Росстата, рост стоимости происходит в августе, однако к концу года цены падают. Такая динамика связана с сезоном отпусков.

«По результатам всего 2019 года стоимость билетов не должна увеличиться более чем на на 9-10%», — пишет издание.

По некоторым данным, увеличение стоимости может быть связано с ростом издержек авиаперевозчиков. Кроме того, в минувшем году подорожало авиационное топливо, но цены некоторое время искусственно сдерживали.

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика