В утиной компании «Донстар» Вадима Ванеева ввели наблюдение

Из материалов дела следует, что сначала с иском о банкротстве утиной компании обратилось ООО «Ростспецкомплект», однако суд оставил заявление без рассмотрения по причине того, что задолженность была погашена. Однако в производстве суда находился иск ООО « Торговый дом ВИК» о признании должника банкротом. Задолженность «Донстара» перед ним составила два миллиона рублей. При этом представитель должника не возражал в суде против введения наблюдения.