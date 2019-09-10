В утиной компании «Донстар» Вадима Ванеева ввели наблюдение

В отношении предприятия была введена процедура наблюдения до 29 января 2020 года.
Из материалов дела следует, что сначала с иском о банкротстве утиной компании обратилось ООО «Ростспецкомплект», однако суд оставил заявление без рассмотрения по причине того, что задолженность была погашена. Однако в производстве суда находился иск ООО « Торговый дом ВИК» о признании должника банкротом. Задолженность «Донстара» перед ним составила два миллиона рублей. При этом представитель должника не возражал в суде против введения наблюдения.
Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года компания по производству пекинской утки ООО «Донстар» получила убыток в размере 812,5 миллиона рублей. При этом убытки предприятия по сравнению с 2017 годом выросли в 5,8 раза. Выручка компании составила 2,1 миллиарда рублей, что на 27% ниже, чем годом ранее.
По данным системы СПАРК, основным видом деятельности ООО «Донстар» является производство сельскохозяйственной птицы. Предприятие является крупнейшим в России и Европе промышленным производителем мяса пекинской утки. Компания зарегистрирована в Ростовской области в 2010 году. Генеральным директором и основным собственником компании является экс-руководитель «Евродон» (производитель индейки) Вадим Ванеев.