Долг экс-директора ростовской строительной компании «ВАНТ» реструктуризируют

Posted 11 сентября 2019, 19:18
Published 11 сентября 2019, 19:18
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
При этом 9 сентября 2019 года суд удовлетворил требования банка о признании Чабанова банкротом. Требования кредитной организации в размере 162 миллиона рублей были включены в третью очередь кредиторов.
План по проведению мероприятий по реструктуризации долга экс-директора строительной фирмы будет рассмотрен 10 декабря 2019 года.
В августе 2017 года директор фирмы «ВАНТ» Валерий Чабанов был осужден на четыре года колонии-поселения за мошенничество со средствами дольщиков. Тогда ущерб оценили в 300 миллионов рублей, а потерпевшими были признаны 253 человека. По второму уголовному делу ущерб от деятельности строительной фирмы оценивался в 600 миллионов рублей, а потерпевшими признали 434 человека. Второе дело в отношении Чабанова было прекращено в мае текущего года в связи с истечением срока давности, дело было возбуждено в 2016 году.