rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 сентября 2019, 19:18

Published 11 сентября 2019, 19:18

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Долг экс-директора ростовской строительной компании «ВАНТ» реструктуризируют

11 сентября 2019, 19:18
Арбитражный суд Ростовской области запустил процедуру реструктуризации долга бывшего директора «Строительного концерна «ВАНТ» Валерия Чабанова, говорится в документе, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротах.

При этом 9 сентября 2019 года суд удовлетворил требования банка о признании Чабанова банкротом. Требования кредитной организации в размере 162 миллиона рублей были включены в третью очередь кредиторов.

План по проведению мероприятий по реструктуризации долга экс-директора строительной фирмы будет рассмотрен 10 декабря 2019 года.

В августе 2017 года директор фирмы «ВАНТ» Валерий Чабанов был осужден на четыре года колонии-поселения за мошенничество со средствами дольщиков. Тогда ущерб оценили в 300 миллионов рублей, а потерпевшими были признаны 253 человека. По второму уголовному делу ущерб от деятельности строительной фирмы оценивался в 600 миллионов рублей, а потерпевшими признали 434 человека. Второе дело в отношении Чабанова было прекращено в мае текущего года в связи с истечением срока давности, дело было возбуждено в 2016 году.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика