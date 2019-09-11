Долг экс-директора ростовской строительной компании «ВАНТ» реструктуризируют

В августе 2017 года директор фирмы «ВАНТ» Валерий Чабанов был осужден на четыре года колонии-поселения за мошенничество со средствами дольщиков. Тогда ущерб оценили в 300 миллионов рублей, а потерпевшими были признаны 253 человека. По второму уголовному делу ущерб от деятельности строительной фирмы оценивался в 600 миллионов рублей, а потерпевшими признали 434 человека. Второе дело в отношении Чабанова было прекращено в мае текущего года в связи с истечением срока давности, дело было возбуждено в 2016 году.