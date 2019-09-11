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Эксперты выявили города с наибольшими тарифами на ЖКУ, интернет и мобильную связь

11 сентября 2019, 18:42
Фото: torange.biz
Благодаря исследованию, которое провели эксперты компании «Яндекс.Деньги», стали известны города с самыми высокими тарифами на жилищно-коммунальные услуги, домашний интернет и мобильную связь.

Самые дорогие тарифы на ЖКУ оказались в Казани и Москве, а самые дешевые - в Воронеже и Волгограде. Что касается сотовой связи, то она дороже всего в Волгограде и Санкт-Петербурге, а меньше всего - в Омске. Домашний интернет самый доступный в Омске и дорогой в Красноярске. Об этом 11 сентября сообщило агентство RNS.

В целом по России, если сравнивать сегодняшние показатели с прошлогодними, то произошел рост расходов россиян на домашний интернет на 9 процентов, за мобильную связь - на 11 процентов, но тарифы на ЖКУ остались на том же уровне.

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