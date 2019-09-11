Эксперты выявили города с наибольшими тарифами на ЖКУ, интернет и мобильную связь

Самые дорогие тарифы на ЖКУ оказались в Казани и Москве, а самые дешевые - в Воронеже и Волгограде. Что касается сотовой связи, то она дороже всего в Волгограде и Санкт-Петербурге, а меньше всего - в Омске. Домашний интернет самый доступный в Омске и дорогой в Красноярске. Об этом 11 сентября сообщило агентство RNS.