На расселение дома, отделенного границей Украины от Ростовской области, уйдет 15 млн

Деньги были выделены из резервного фонда области по распоряжению губернатора Василия Голубева. Речь идет о доме в поселке Чертково, который оказался отрезан украинской границей от России. На эти деньги будет приобретено жилье для восьми семей.
Напомним, что региональные власти помогают жителям домов, которые оказались за пределами Российской Федерации, не в первый раз и ранее Ростовская область уже направляла бюджетные ассигнования на переселение людей.
Так, регион также направлял 35,6 миллиона рублей из областного бюджета на переселение жителей семи многоквартирных домов в поселке, отделенных украинской границей. Всего на эти цели из бюджета Ростовской области было выделено порядка 50 миллионов рублей.
Ранее стало известно, что в Ростовской области на границе с Украиной построят перехватывающую парковку. Вопрос о строительстве перехватывающей парковки на таможенном пропускном пункте «Донецк» Ростовской области рассматривают в рамках реализации основ государственной пограничной политики. Кроме того, запланировали реконструкцию автодороги к месту пересечения границы — «Донецк» (Северный).