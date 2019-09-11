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Порт для лайнеров откроют в Кронштадте

11 сентября 2019, 13:12
Фото: pxhere.com
Туристический хаб с возможностью остановки круизных лайнеров могут построить в Кронштадте.

Участник рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу рассказала на форуме UNWTO, что уже идут переговоры с портом «Моби Дик» о том, чтобы открыть дополнительную точку приема судов, передает телеканал «360».

«Глубина бухты и инфраструктура позволяют построить швартовку для круизных судов, — рассказала Шойгу. — Это стало бы стимулом для развития туризма в городе».

В Кронштадте уже идет реализация проекта «Кронштадт. Остров фортов». Отреставрированный туркластер — так называемый музей, окруженный водой, — откроют в 2023 году.

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