Порт для лайнеров откроют в Кронштадте

Участник рабочей группы по развитию Кронштадта Ксения Шойгу рассказала на форуме UNWTO, что уже идут переговоры с портом «Моби Дик» о том, чтобы открыть дополнительную точку приема судов, передает телеканал «360».
«Глубина бухты и инфраструктура позволяют построить швартовку для круизных судов, — рассказала Шойгу. — Это стало бы стимулом для развития туризма в городе».
В Кронштадте уже идет реализация проекта «Кронштадт. Остров фортов». Отреставрированный туркластер — так называемый музей, окруженный водой, — откроют в 2023 году.