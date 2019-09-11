rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяный ростовчанин угнал машину скорой, чтобы доехать домой

11 сентября 2019, 16:40
Фото: https://pixabay.com
В хуторе Еритовка задержали пьяного мужчину, который угнал машину скорой помощи, сообщили в УМВД по Ростовской области.

В полицию обратились сотрудники больницы с заявлением об угоне автомобиля с территории учреждения. Правоохранители увидели машину, которая похожа на угнанную, после чего остановили ее.

За рулем оказался пьяный мужчина без прав. В отношении него составили административные протоколы.

Подозреваемого доставили в отдел, где он рассказал, что пути увидел автомобиль и угнал его, чтобы доехать до дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.

По факту угона завели уголовное дело, транспорт вернули больнице.

Материалы по теме
Гостившие в Батайске мужчины угнали машину, чтобы сэкономить на такси домойВ США у пожилой женщины угнали автомобиль Пассажир избил женщину-таксиста и угнал ее авто под Ростовом
#Новости#Илья Ульянов#Происшествия
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00