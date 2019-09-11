Пьяный ростовчанин угнал машину скорой, чтобы доехать домой

В полицию обратились сотрудники больницы с заявлением об угоне автомобиля с территории учреждения. Правоохранители увидели машину, которая похожа на угнанную, после чего остановили ее.
За рулем оказался пьяный мужчина без прав. В отношении него составили административные протоколы.
Подозреваемого доставили в отдел, где он рассказал, что пути увидел автомобиль и угнал его, чтобы доехать до дома. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хранение наркотиков.
По факту угона завели уголовное дело, транспорт вернули больнице.