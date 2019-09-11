«Ростелеком» в Ростове представил новейшие решения для защиты цифровой экономики

«Правительство Ростовской области уделяет стратегическое внимание вопросам информационной безопасности. Результатом этого внимания являются лидирующие позиции региона в аспекте цифровизации. „Ростелеком“ активно способствует этому процессу. Три из четырех миллионов жителей области пользуются порталом „Госуслуги“, 100% региональных госуслуг доступны в цифровом виде, появляются „умные города“ — новые возможности и комфортная среда для граждан. Однако, чем больше цифровые технологии проникают в нашу жизнь, тем серьезнее встает вопрос защиты от киберугроз. За последние годы мы видим кратное увеличение числа кибератак и каждый раз фиксируем рекорд скорости. Перед нами фактически стоит задача обеспечения национальной безопасности. Для этих целей „Ростелеком“ создал крупнейший в стране центр мониторинга и реагирования на киберугрозы, который действует, в первую очередь, на упреждение кибератак», — отметил в приветственном слове на открытии конференции директор Ростовского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Мордасов.