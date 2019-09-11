Ростовская полиция купит 70 машин Toyota Camry за 114 млн руб

Posted 11 сентября 2019, 12:16
Published 11 сентября 2019, 12:16
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Все автомобили будут Toyota Corolla стоимостью 1,6 миллиона рублей за единицу. Всего планируется потратить на транспорт 114 миллионов рублей.
Отмечается, что все автомобили будут с коробкой автомат и рассчитаны на пять мест. Подать заявку на участие можно до 16 сентября, аукцион состоится 18 числа.
Деньги на покупку выделят из федерального бюджета. Поставить все автомобили необходимо будет до конца текущего года.
Согласно техзаданию, машины должны быть собраны не ранее 2019 года. Подрядчик доставит их в Ростов-на-Дону, цвет транспорта может быть любой.