Три тонны металла арестовали в счет долга у скупщика металлолома под Ростовом

У судебных приставов находилось производство о взыскании почти 150 тысяч рублей кредитных платежей. Оказалось, что должник занимается скупкой металлолома, но на действующем банковском счете мужчины денег для оплаты долга не хватало.
Тогда судебный пристав выехал по месту проживания должника и арестовал три тонны металла.
Отмечается, что в результате мер принудительного исполнения задолженность погашена в полном объеме.
Ранее «Ростовские Тепловые Сети» через суд взыскали с религиозной организации Православный приход храма Святой великомученицы Екатерины города Ростова задолженность за тепло.