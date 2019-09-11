В Тюмени отдыхающие столкнулись с медведем

Как сообщает издание ФедералПресс, отдыхающие решили приготовить поесть. Учуяв еду, к Рим из леса вышел хищник. Испугавшись, туристы запрыгнули в лодку и отплыли не менее, чем на 12 километров в сторону турбазы Эстюба.
Там они сообщили специалистам о происшествии. Однако эксперты на место прибыли только через четыре часа и медведь к тому времени уже ушёл.
Было установлено, что медведь съел только суп из котелка, а также вытащил один из спальных мешком. По оценкам специалистов, хищнику было где то четыре года.