За долгую стоянку на остановке автобусное предприятие платит тысячу рублей в Ростове

«За нарушения графиков предприятию выписывается штраф в размере тысячи рублей. Конечно, водители говорят о том, что у них график, поэтому требуется долгая стоянка. Но это неправда. Водители стоят долго на остановках из-за того, чтобы набрать побольше пассажиров и заработать», — говорит Ермашов.