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За долгую стоянку на остановке автобусное предприятие платит тысячу рублей в Ростове

11 сентября 2019, 08:48
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростове-на-Дону автоматизированная система вычисляет нарушение графиков, по которым должны работать автобусы, за нарушение расписания предприятия выплачивают штраф, рассказал RostovGazeta глава городского департамента транспорта Христофор Ермашов.

Долгие стоянки на остановках водители общественных транспортов в Ростове-на-Дону объясняют расписанием. Однако, как поясняет, Ермашов, график должен регулироваться во время движения, но никак не во время стоянки на остановках.

«За нарушения графиков предприятию выписывается штраф в размере тысячи рублей. Конечно, водители говорят о том, что у них график, поэтому требуется долгая стоянка. Но это неправда. Водители стоят долго на остановках из-за того, чтобы набрать побольше пассажиров и заработать», — говорит Ермашов.

Сам глава департамента транспорта является постоянным пассажиром общественного транспорта и часто спорит с водителями автобусов.

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