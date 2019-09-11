За долгую стоянку на остановке автобусное предприятие платит тысячу рублей в Ростове

Долгие стоянки на остановках водители общественных транспортов в Ростове-на-Дону объясняют расписанием. Однако, как поясняет, Ермашов, график должен регулироваться во время движения, но никак не во время стоянки на остановках.
«За нарушения графиков предприятию выписывается штраф в размере тысячи рублей. Конечно, водители говорят о том, что у них график, поэтому требуется долгая стоянка. Но это неправда. Водители стоят долго на остановках из-за того, чтобы набрать побольше пассажиров и заработать», — говорит Ермашов.
Сам глава департамента транспорта является постоянным пассажиром общественного транспорта и часто спорит с водителями автобусов.