Объем перевозок грузов автотранспортом резко вырос в Ростовской области

Posted 12 сентября 2019, 10:13
Published 12 сентября 2019, 10:13
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
За год объем грузоперевозок в регионе увеличился на 9%. Вклад автомобильного транспорта в общем объеме грузоперевозок на коммерческой основе вырос до 16,4% за указанный период.
При этом стоимость перевозки тонны груза в Ростовской области в среднем стала выросла на 3,7% по сравнению с декабрем 2018 года (годом ранее прирост составил 1%).
«Разветвленная сеть автомобильных дорог в Ростовской области, общей протяженностью порядка 35,5 тыс. км (а это седьмое место среди субъектов РФ), предопределяет высокий спрос со стороны бизнеса на услуги транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками», — сказано в сообщении Ростовстата.