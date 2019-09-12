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Posted 12 сентября 2019, 10:13

Published 12 сентября 2019, 10:13

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Объем перевозок грузов автотранспортом резко вырос в Ростовской области

12 сентября 2019, 10:13
За семь месяцев 2019 года объем грузов, перевезенный транспортными компаниями Ростовской области на коммерческой основе превысил 4,5 миллиона тонн, говорится на сайте Территориального органа госстатистики.

За год объем грузоперевозок в регионе увеличился на 9%. Вклад автомобильного транспорта в общем объеме грузоперевозок на коммерческой основе вырос до 16,4% за указанный период.

При этом стоимость перевозки тонны груза в Ростовской области в среднем стала выросла на 3,7% по сравнению с декабрем 2018 года (годом ранее прирост составил 1%).

«Разветвленная сеть автомобильных дорог в Ростовской области, общей протяженностью порядка 35,5 тыс. км (а это седьмое место среди субъектов РФ), предопределяет высокий спрос со стороны бизнеса на услуги транспортных компаний, занимающихся грузоперевозками», — сказано в сообщении Ростовстата.

Ранее сообщалось, что житель Ростова лишился крупной суммы денег, заказав услугу грузоперевозки.

#Экономика#Новости
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