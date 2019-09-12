rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 сентября 2019, 07:23

Published 12 сентября 2019, 07:23

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Около 300 килограммов сыра и 660 яиц сожгли в Ростовской области

12 сентября 2019, 07:23
В Сальском районе пришлось уничтожить большую партию некачественного сыра, сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской области.

Во время рейдов в Сальском районе на дороге остановили автомобиль. В нем находилось 300 килограммов брынзы и 660 яиц.

Водитель не смог показать ветеринарные сопроводительные документы, маркировка на продукции отсутствовала. Владелец рассказал, что закупал товар у частных лиц в Калмыкии, после чего оформлял документы в Сальском районе и продавал в Ростове на «Нахичеванском рынке».

Отмечается, что в этот же день весь товар сожгли. В отношении владельца завели дело об административном правонарушении.

Ранее в Ростовской области двое детей отравились съеденными во время прогулки сырыми грибами.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика