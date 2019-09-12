Около 300 килограммов сыра и 660 яиц сожгли в Ростовской области

Водитель не смог показать ветеринарные сопроводительные документы, маркировка на продукции отсутствовала. Владелец рассказал, что закупал товар у частных лиц в Калмыкии, после чего оформлял документы в Сальском районе и продавал в Ростове на «Нахичеванском рынке».