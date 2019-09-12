Около 300 килограммов сыра и 660 яиц сожгли в Ростовской области

Posted 12 сентября 2019, 07:23
Published 12 сентября 2019, 07:23
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
Во время рейдов в Сальском районе на дороге остановили автомобиль. В нем находилось 300 килограммов брынзы и 660 яиц.
Водитель не смог показать ветеринарные сопроводительные документы, маркировка на продукции отсутствовала. Владелец рассказал, что закупал товар у частных лиц в Калмыкии, после чего оформлял документы в Сальском районе и продавал в Ростове на «Нахичеванском рынке».
Отмечается, что в этот же день весь товар сожгли. В отношении владельца завели дело об административном правонарушении.