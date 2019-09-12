Реестр недобросовестных поставщиков в Ростове пополнился еще одним перевозчиком

Posted 12 сентября 2019, 11:37
Published 12 сентября 2019, 11:37
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Так, в начале марта 2019 года департамент транспорта Ростова-на-Дону расторг контракт с перевозчиком на обслуживание муниципальных маршрутов № 44 ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий» и № 22 В. Темерник — Ц. рынок — В. Темерник. причиной для принятия такого решения неоднократное нарушение перевозчиком условий перевозок пассажиров в Ростове-на-Дону.
Компания обжаловала решение департамента транспорта в суде и попытался вернуть себе маршруты.
Но суд признал требования перевозчика о признании незаконным решения департамента транспорта об одностороннем расторжении с ООО «АвтоРегионТранс» муниципальных контрактов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам № 22 и № 44 не подлежащими удовлетворению.
Ранее сообщалось, что из Ростова-на-Дону в торговый центр «Мега» пустят автобусы на газу и с кондиционерами.