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Posted 12 сентября 2019, 11:37

Published 12 сентября 2019, 11:37

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Реестр недобросовестных поставщиков в Ростове пополнился еще одним перевозчиком

12 сентября 2019, 11:37
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Новости Ростова
«ТК «АвтоРегионТранс» пополнил список недобросовестных поставщиков, такое решение было принято комиссией управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области.

Так, в начале марта 2019 года департамент транспорта Ростова-на-Дону расторг контракт с перевозчиком на обслуживание муниципальных маршрутов № 44 ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий» и № 22 В. Темерник — Ц. рынок — В. Темерник. причиной для принятия такого решения неоднократное нарушение перевозчиком условий перевозок пассажиров в Ростове-на-Дону.

Компания обжаловала решение департамента транспорта в суде и попытался вернуть себе маршруты.

Но суд признал требования перевозчика о признании незаконным решения департамента транспорта об одностороннем расторжении с ООО «АвтоРегионТранс» муниципальных контрактов на регулярные перевозки по муниципальным маршрутам № 22 и № 44 не подлежащими удовлетворению.

Ранее сообщалось, что из Ростова-на-Дону в торговый центр «Мега» пустят автобусы на газу и с кондиционерами.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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