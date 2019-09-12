Реестр недобросовестных поставщиков в Ростове пополнился еще одним перевозчиком

Так, в начале марта 2019 года департамент транспорта Ростова-на-Дону расторг контракт с перевозчиком на обслуживание муниципальных маршрутов № 44 ГПЗ-10 — ТЦ «Меркурий» и № 22 В. Темерник — Ц. рынок — В. Темерник. причиной для принятия такого решения неоднократное нарушение перевозчиком условий перевозок пассажиров в Ростове-на-Дону.