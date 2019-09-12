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Церковь отсудила здание у села в Ростовской области

12 сентября 2019, 07:52
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области религиозной организации удалось получить в собственность здание, принадлежащее Семибалковскому сельскому поселению, сообщается в документах Арбитражного суда.

С иском в суд обратился православный Приход храма Святителя Николая Чудотворца села Семибалки Азовского района. Организация потребовала признать право собственности на здание прихода и земельный участок.

Суд установил, что в 2000 году истец приобрел за 35 тысяч рублей здание магазина в селе Семибалки в переулке Спортивный. После этого религиозная организация получила в бессрочное пользование земельный участок по этому адресу.

На этой территории появилось здание Свято-Никольского прихода площадью 184 квадратных метра. Истец заявил, что пользуется этим зданием, но не может им распоряжаться, поэтому обратился в суд.

Отмечается, что все требования были удовлетворены.

Ранее в Азовском районе другая религиозная организация подала иск к районной администрации, чтобы получить право на храм.

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#Новости#Илья Ульянов#Экономика
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