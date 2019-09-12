Церковь отсудила здание у села в Ростовской области

С иском в суд обратился православный Приход храма Святителя Николая Чудотворца села Семибалки Азовского района. Организация потребовала признать право собственности на здание прихода и земельный участок.
Суд установил, что в 2000 году истец приобрел за 35 тысяч рублей здание магазина в селе Семибалки в переулке Спортивный. После этого религиозная организация получила в бессрочное пользование земельный участок по этому адресу.
На этой территории появилось здание Свято-Никольского прихода площадью 184 квадратных метра. Истец заявил, что пользуется этим зданием, но не может им распоряжаться, поэтому обратился в суд.
Отмечается, что все требования были удовлетворены.
Ранее в Азовском районе другая религиозная организация подала иск к районной администрации, чтобы получить право на храм.