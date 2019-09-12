Жителя Ростовской области осудили за избиение пристава трубой

Posted 12 сентября 2019, 16:27
Published 12 сентября 2019, 16:27
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Происшествие случилось в мае в селе Касьяновка, когда фигурант отвечал на вопросы пристава о местонахождении дочери, являющейся должницей. Без веских причин мужчина взял кусок железной трубы и ударил пристава по голове.
«Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Суд приговорил 51-летнего обвиняемого к 1,5 года заключения. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.