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Posted 12 сентября 2019, 16:27

Published 12 сентября 2019, 16:27

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Жителя Ростовской области осудили за избиение пристава трубой

12 сентября 2019, 16:27
В Чертковском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который избил судебного пристава, сообщает прокуратура Ростовской области.

Происшествие случилось в мае в селе Касьяновка, когда фигурант отвечал на вопросы пристава о местонахождении дочери, являющейся должницей. Без веских причин мужчина взял кусок железной трубы и ударил пристава по голове.

«Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После этого завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Суд приговорил 51-летнего обвиняемого к 1,5 года заключения. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима.

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