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Posted 16 сентября 2019, 19:57

Published 16 сентября 2019, 19:57

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

ФК «Ростов» выбился в лидеры чемпионата России, обыграв «Ахмат»

16 сентября 2019, 19:57
Футбольный клуб «Ростов» в понедельник обыграл команду «Ахмат» со счетом 2:1, информация размещена на сайте ростовского клуба.

В самом начале игры ростовчане были очень активные и имели несколько шансов забить. Однако реализовать эти моменты не получилось.

На 19-й минуте судья увидел, что футболист Евгений Чернов сыграл рукой и назначил пенальти в ворота «Ростова». «Ахмат» не упустил возможность и забил гол.

Сравнять счет в первом тайме ростовчанам не удалось. Зато во втором периоде это сделал Хорен Байрамян. На 63-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве.

Через минуту ростовчане забили еще один гол. Больше счет не изменился.

Благодаря победе, «Ростов» набрал 20 очков и выбился в лидеры турнирной таблицы чемпионата России. Вместе с ним находятся «Краснодар» и «Зенит».

Матч прошел на стадионе «Ростов-Арена», игру посетили 28 тысяч зрителей.

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