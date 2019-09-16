ФК «Ростов» выбился в лидеры чемпионата России, обыграв «Ахмат»

Posted 16 сентября 2019, 19:57
Published 16 сентября 2019, 19:57
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В самом начале игры ростовчане были очень активные и имели несколько шансов забить. Однако реализовать эти моменты не получилось.
На 19-й минуте судья увидел, что футболист Евгений Чернов сыграл рукой и назначил пенальти в ворота «Ростова». «Ахмат» не упустил возможность и забил гол.
Сравнять счет в первом тайме ростовчанам не удалось. Зато во втором периоде это сделал Хорен Байрамян. На 63-й минуте «Ахмат» остался в меньшинстве.
Через минуту ростовчане забили еще один гол. Больше счет не изменился.
Благодаря победе, «Ростов» набрал 20 очков и выбился в лидеры турнирной таблицы чемпионата России. Вместе с ним находятся «Краснодар» и «Зенит».
Матч прошел на стадионе «Ростов-Арена», игру посетили 28 тысяч зрителей.