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Posted 16 сентября 2019, 12:23

Published 16 сентября 2019, 12:23

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Территорию бывшего пионерлагеря «Звездочка Ильича» продают в Новочеркасске

16 сентября 2019, 12:23
В Новочеркасске был выставлен на продажу участок на территории бывшего пионерского лагеря в Агролесе, объявление размещено на популярном сервисе по продаже недвижимости.

Собственник выставил участок площадью 22 гектара за 5 миллионов рублей. В советские времена на данной территории находился пионерлагерь «Звездочка Ильича», который принадлежал Новочеркасскому электровозостроительному заводу.

В объявлении уточняется, что на участке имеются хозяйственные постройки, а также пруд на площади 7 гектаров. При этом собственник согласен на торг.

Ранее сообщалось, что залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» выставили на торги за 480 миллионов рублей.

#Экономика#Новости
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