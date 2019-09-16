Территорию бывшего пионерлагеря «Звездочка Ильича» продают в Новочеркасске

Posted 16 сентября 2019, 12:23
Published 16 сентября 2019, 12:23
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Собственник выставил участок площадью 22 гектара за 5 миллионов рублей. В советские времена на данной территории находился пионерлагерь «Звездочка Ильича», который принадлежал Новочеркасскому электровозостроительному заводу.
В объявлении уточняется, что на участке имеются хозяйственные постройки, а также пруд на площади 7 гектаров. При этом собственник согласен на торг.
Ранее сообщалось, что залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» выставили на торги за 480 миллионов рублей.