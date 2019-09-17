Таганрожцы посетовали, что «ТагАЗ» превратили в груду металла за миллиарды рублей

Posted 17 сентября 2019, 08:09
Published 17 сентября 2019, 08:09
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Судя по фото и видеоматериалам, завод превратился в груды металла и уже не подлежит восстановлению. В некоторых цехах рабочие разбирают оборудование, которое еще удалось сохранить. Автор запечатлел заржавевшие станки и практически полностью разрушенные линии конвейера, части машин и емкости с химикатами.
При этом среди подписчиков паблика оказались и бывшие работники предприятия. «Эх, уничтожить такой завод. Мои бедные роботы Yaskawa, угробили все», — написала одна из комментаторов.
«Жаль, что вопреки здравому смыслу, ерунду начали выпускать и не смогли найти общий язык с корейцами. А если бы договорились, то корейцам и завод не надо было бы строить (ведь все уже было: оборудование, люди, производство) и у нас бы было место со стабильной работой. Hyundai и KIA уже какой год в топе по продажам и новых авто и „вторички“. А теперь все растягивают и пытаются хоть за что-то продать остатки», — выразил свое мнение еще один подписчик.
Процедуру наблюдения на «ТагАЗе» ввели в 2012 году, в настоящее время долг предприятия составляет порядка 31 миллиарда рублей.
Ранее залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» выставили на торги за 480 миллионов рублей.