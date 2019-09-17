Таганрожцы посетовали, что «ТагАЗ» превратили в груду металла за миллиарды рублей

«Жаль, что вопреки здравому смыслу, ерунду начали выпускать и не смогли найти общий язык с корейцами. А если бы договорились, то корейцам и завод не надо было бы строить (ведь все уже было: оборудование, люди, производство) и у нас бы было место со стабильной работой. Hyundai и KIA уже какой год в топе по продажам и новых авто и „вторички“. А теперь все растягивают и пытаются хоть за что-то продать остатки», — выразил свое мнение еще один подписчик.