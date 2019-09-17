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Posted 17 сентября 2019, 08:09

Published 17 сентября 2019, 08:09

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Таганрожцы посетовали, что «ТагАЗ» превратили в груду металла за миллиарды рублей

17 сентября 2019, 08:09
В Сети жители Таганрога обсуждают, во что превратился некогда успешный российский автозавод «ТагАЗ», фото и видео с разрушенного предприятия появилось в одной из социальных сетей.

Судя по фото и видеоматериалам, завод превратился в груды металла и уже не подлежит восстановлению. В некоторых цехах рабочие разбирают оборудование, которое еще удалось сохранить. Автор запечатлел заржавевшие станки и практически полностью разрушенные линии конвейера, части машин и емкости с химикатами.

При этом среди подписчиков паблика оказались и бывшие работники предприятия. «Эх, уничтожить такой завод. Мои бедные роботы Yaskawa, угробили все», — написала одна из комментаторов.

«Жаль, что вопреки здравому смыслу, ерунду начали выпускать и не смогли найти общий язык с корейцами. А если бы договорились, то корейцам и завод не надо было бы строить (ведь все уже было: оборудование, люди, производство) и у нас бы было место со стабильной работой. Hyundai и KIA уже какой год в топе по продажам и новых авто и „вторички“. А теперь все растягивают и пытаются хоть за что-то продать остатки», — выразил свое мнение еще один подписчик.

Процедуру наблюдения на «ТагАЗе» ввели в 2012 году, в настоящее время долг предприятия составляет порядка 31 миллиарда рублей.

Ранее залоговое имущество «Таганрогского автомобильного завода» выставили на торги за 480 миллионов рублей.

#Общество#Новости
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