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Posted 17 сентября 2019, 04:24

Published 17 сентября 2019, 04:24

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

Валерий Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Ахматом»

17 сентября 2019, 04:24
Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал игру своих футболистов, которые обыграли «Ахмат», сообщается на сайте ростовского клуба.

По словам Карпина, ему не понравилось качество игры, так как ростовчане победили с большим трудом. Он добавил, что спортсмены все сделали не так, как задумали.

«В большинстве случаев неудовлетворительно прессинговали. После второго забитого мяча игроки побежали назад, хотя надо было наоборот», — уточнил тренер.

Матч состоялся в понедельник в рамках чемпионата России на стадионе «Ростов-Арена». Счет в игре открыл «Ахмат» с пенальти, после чего ростовчане забили два гола.

Сейчас «Ростов» находится в лидерах турнирной таблицы.

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