Валерий Карпин раскритиковал ФК «Ростов» после победы над «Ахматом»

Posted 17 сентября 2019, 04:24
Published 17 сентября 2019, 04:24
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
По словам Карпина, ему не понравилось качество игры, так как ростовчане победили с большим трудом. Он добавил, что спортсмены все сделали не так, как задумали.
«В большинстве случаев неудовлетворительно прессинговали. После второго забитого мяча игроки побежали назад, хотя надо было наоборот», — уточнил тренер.
Матч состоялся в понедельник в рамках чемпионата России на стадионе «Ростов-Арена». Счет в игре открыл «Ахмат» с пенальти, после чего ростовчане забили два гола.