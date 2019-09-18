Около 74 млн руб потратят на ремонт больницы под Ростовом

Posted 18 сентября 2019, 04:54
Published 18 сентября 2019, 04:54
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Глава региона Василий Голубев побывал в медицинских учреждениях во время поездки в Родионово-Несветайский район. Стало известно, что капитального ремонта в здании уже не было длительное время. Здесь необходимо заменить инженерные коммуникации.
Кроме того, в детской поликлинике требуется более просторное здание. В холле перед регистратурой одновременно не могут поместиться два человека.
Для разработки документации на ремонт стационара выделили шесть миллионов рублей. Сейчас проект находится на государственной экспертизе.
Василий Голубев рассказал условия, при которых выделят деньги на реконструкцию. Для этого до конца октября проект должен пройти экспертизу.
В этом случае будет рассмотрен вопрос выделения денег в сумме около 74 миллионов рублей. Также планируется построить на этой территории модульное здание.