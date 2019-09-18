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Posted 18 сентября 2019, 14:22

Published 18 сентября 2019, 14:22

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Ростовские инспекторы ДПС рассказали, как начальство заставляет их вымогать взятки

18 сентября 2019, 14:22
Рядовые сотрудники ДПС в Ростове-на-Дону пожаловались на своих руководителей, которые, по их словам, вымогают деньги, пишет «Блокнот-Ростов».

Издание получило письмо от человека, представившегося сотрудником регионального УГИБДД. Он написал, что командир и замкомандира второго взвода второй роты ДОБ ДПС ГИБДД каждый день требуют передавать им деньги.

«Старший смены должен принести руководству 10 тысяч рублей после каждой смены, иначе работать не разрешат. Нам приходится брать взятки», — написал автор.

Он добавил, что проверки по их обращениям практически не проводятся. По его словам, заправляться им приходится на свои деньги, а также ремонтировать служебный автомобиль.

Источник издания подтвердил, что указанные в письме люди действительно проходят службу в ГИБДД именно в этом подразделении.

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