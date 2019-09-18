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Posted 18 сентября 2019, 14:09

Published 18 сентября 2019, 14:09

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростовской области с начала года в пожарах погибли 120 человек

18 сентября 2019, 14:09
Сюжет
Эксклюзив
Жертвами пожаров в Ростовской области в 2019 году стали 120 человек, в том числе двое детей, рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Устин во время пресс-конференции в среду.

«К сожалению, в пожарах погибли 120 человек на сегодняшний день, двое из них — дети. Более 30% — пенсионеры, лица, ведущие асоциальный образ жизни: выпили, закурили и уснули. Достаточно загореться поролону на диване — человек вдохнул два раза и все. Зачастую площадь пожаров — десять квадратных метров. Подразделение приезжает и видит, что все чисто, только закопчено», — рассказал Устин. По его словам, в прошлом году было примерно столько же погибших, в том числе пять детей.

Он отметил, что риск пострадать при пожаре снижает соблюдение правил безопасности: приобретенный огнетушитель и установленный датчик дыма. Такие извещатели работают на батарейках и сообщают о возгорании до того, как концентрация опасных веществ станет критической, поэтому у жильцов больше шансов выйти на свежий воздух и сохранить свою жизнь. Для установки датчиков требуется только два самореза, из стоимость варьируется в пределах 250-400 рублей.

#Эксклюзив#Новости
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