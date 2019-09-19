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Posted 19 сентября 2019, 10:04

Published 19 сентября 2019, 10:04

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Более 8 тыс «квадратов» живописи отреставрировали в кафедральном соборе Ростова

19 сентября 2019, 10:04
Общая площадь живописных работ в реставрируемом кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в Ростове-на-Дону превышает восемь тысяч квадратных метров, сообщило региональное правительство.

В настоящее время уже отреставрировали 97% живописи, которая включает и монументальны работы.

В среду губернатор Ростовской области Василий Голубев провел заседании попечительского совета, на котором заслушали отчет о ходе реставрационных работ в храме. Реставрацию собора начали восемь лет назад, сейчас работы подходя к завершению.

«Сейчас уже очевидно, что была проделана значительная работа по сохранению и восстановлению исторического здания», — отметил Василий Голубев.

В храме отремонтировали не только внутреннее убранство, но и постройки на территории и колокольню. Уже заменили окна и инженерные коммуникации, усилили несущие конструкции, в соборе появился энергоцентр автономного типа.

Как рассказал глава Донской митрополии владыка Меркурий, это первая масштабная реконструкция за всю 160-летнию историю кафедрального собора. Таких работ не проводили даже после Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно, что конце октября 2019 года Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Донскую митрополию, чтобы освятить Ростовский кафедральный собор.

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