rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 сентября 2019, 07:57

Published 21 сентября 2019, 07:57

Modified 24 декабря, 18:23

Updated 24 декабря, 18:23

Фермер под Ростовом угнал машину в ответ на кражу арбузов с его полей

21 сентября 2019, 07:57
В Целинском районе фермер угнал машину мужчины, который украл у него арбузы, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Владелец «ВАЗ-2105» узнал от знакомого, что на одном из полей можно бесплатном набрать арбузы. Он съездил и собрал урожай, после чего вернулся домой.

Мужчине позвонил владелец поля и потребовал вернуть его имущество. Водитель вернулся и начал выгружать арбузы, в этом время их владелец угнал автомобиль.

Полицейские задержали 50-летнего подозреваемого, он рассказал, что решил покататься. По факту угона завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.

Ранее женщину осудили в Ростове за похищение людей и перестрелку с полицией.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика