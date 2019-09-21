Фермер под Ростовом угнал машину в ответ на кражу арбузов с его полей

В Целинском районе фермер угнал машину мужчины, который украл у него арбузы, сообщили в УМВД по Ростовской области.

Владелец «ВАЗ-2105» узнал от знакомого, что на одном из полей можно бесплатном набрать арбузы. Он съездил и собрал урожай, после чего вернулся домой. Мужчине позвонил владелец поля и потребовал вернуть его имущество. Водитель вернулся и начал выгружать арбузы, в этом время их владелец угнал автомобиль. Полицейские задержали 50-летнего подозреваемого, он рассказал, что решил покататься. По факту угона завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии. Ранее женщину осудили в Ростове за похищение людей и перестрелку с полицией.