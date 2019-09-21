Фермер под Ростовом угнал машину в ответ на кражу арбузов с его полей

Posted 21 сентября 2019, 07:57
Published 21 сентября 2019, 07:57
Modified 24 декабря, 18:23
Updated 24 декабря, 18:23
Владелец «ВАЗ-2105» узнал от знакомого, что на одном из полей можно бесплатном набрать арбузы. Он съездил и собрал урожай, после чего вернулся домой.
Мужчине позвонил владелец поля и потребовал вернуть его имущество. Водитель вернулся и начал выгружать арбузы, в этом время их владелец угнал автомобиль.
Полицейские задержали 50-летнего подозреваемого, он рассказал, что решил покататься. По факту угона завели уголовное дело, максимальное наказание составляет пять лет колонии.