Потепление прогнозируют в Ростове в последние дни сентября

Posted 23 сентября 2019, 08:50
Published 23 сентября 2019, 08:50
Modified 24 декабря, 18:17
Updated 24 декабря, 18:17
В понедельник и вторник в городе будут идти дожди, температура воздуха не превысит +16 С, по области +10…+15 С. Ветер стихнет до 2-4 метров в секунду.
Но уже со среды в город вернется солнце, температура воздуха 25 сентября немного увеличится, до +17…+19 С. Такая погода сохранится до пятницы не только в Ростове, но и по всей области. Конец рабочей недели будет ясным и безветренным, по ночам прохладно, не выше +6 С.
В выходные в южных районах области потеплеет до +20 С, по ночам +4…+8 С.