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Posted 23 сентября 2019, 08:50

Published 23 сентября 2019, 08:50

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Потепление прогнозируют в Ростове в последние дни сентября

23 сентября 2019, 08:50
К концу рабочей недели в Ростове-на-Дону немного потеплеет, сообщил региональный Гидрометцентр.

В понедельник и вторник в городе будут идти дожди, температура воздуха не превысит +16 С, по области +10…+15 С. Ветер стихнет до 2-4 метров в секунду.

Но уже со среды в город вернется солнце, температура воздуха 25 сентября немного увеличится, до +17…+19 С. Такая погода сохранится до пятницы не только в Ростове, но и по всей области. Конец рабочей недели будет ясным и безветренным, по ночам прохладно, не выше +6 С.

В выходные в южных районах области потеплеет до +20 С, по ночам +4…+8 С.

#Общество#Новости
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