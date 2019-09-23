Потепление прогнозируют в Ростове в последние дни сентября

Но уже со среды в город вернется солнце, температура воздуха 25 сентября немного увеличится, до +17…+19 С. Такая погода сохранится до пятницы не только в Ростове, но и по всей области. Конец рабочей недели будет ясным и безветренным, по ночам прохладно, не выше +6 С.