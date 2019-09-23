Сотрудника Госинспекции труда осудили в Ростове за взятку

Posted 23 сентября 2019, 12:18
Published 23 сентября 2019, 12:18
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
Сотрудник ведомства проводил проверку соблюдения трудового законодательства в локомотивном депо станции Батайск. Он выявил нарушение и вынес предупреждение вместо наложения штрафа.
За это злоумышленник получил 30 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также ему в течение двух лет запрещено работать на государственной службе.
Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее замначальника налоговой поймали на взятке в Ростове от главы стройкомпании. Он получил через посредника 500 тысяч рублей.