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Posted 23 сентября 2019, 12:18

Published 23 сентября 2019, 12:18

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Сотрудника Госинспекции труда осудили в Ростове за взятку

23 сентября 2019, 12:18
В Ростове-на-Дону суд вынес приговор в отношении сотрудника государственной инспекции труда, который получил взятку, сообщает Южная транспортная прокуратура.

Сотрудник ведомства проводил проверку соблюдения трудового законодательства в локомотивном депо станции Батайск. Он выявил нарушение и вынес предупреждение вместо наложения штрафа.

За это злоумышленник получил 30 тысяч рублей. После этого завели уголовное дело. Суд приговорил обвиняемого к штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также ему в течение двух лет запрещено работать на государственной службе.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее замначальника налоговой поймали на взятке в Ростове от главы стройкомпании. Он получил через посредника 500 тысяч рублей.

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