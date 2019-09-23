В Ростове запретили парковаться на Театральной площади

Posted 23 сентября 2019, 08:28
Published 23 сентября 2019, 08:28
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
С указанной даты нельзя оставлять автомобили на улице Советской от Каяни до Театральной площади по северной стороне. Запрет действует только в ночное время, с 23.00 мск до 05.00 мск.
Как отмечают в департаменте, ограничение ввели для обеспечения безопасности горожан в местах массового скопления людей.
Ранее стало известно, что в Ростове ограничат движение по Ворошиловскому проспекту, а переулок Джамбульский закроют для проезда.