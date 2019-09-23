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Posted 23 сентября 2019, 08:28

Published 23 сентября 2019, 08:28

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

В Ростове запретили парковаться на Театральной площади

23 сентября 2019, 08:28
Парковаться на Театральной площади запретили с 21 сентября в Ростове-на-Дону, сообщил городской департамент транспорта.

С указанной даты нельзя оставлять автомобили на улице Советской от Каяни до Театральной площади по северной стороне. Запрет действует только в ночное время, с 23.00 мск до 05.00 мск.

Как отмечают в департаменте, ограничение ввели для обеспечения безопасности горожан в местах массового скопления людей.

Ранее стало известно, что в Ростове ограничат движение по Ворошиловскому проспекту, а переулок Джамбульский закроют для проезда.

#Общество#Новости
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